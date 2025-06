Riapre il Giardino dei Principi a Napoli, Giuli “Giornata di festa”

NAPOLI (ITALPRESS) – Riapre al pubblico al termine dei lavori di riqualificazione il Giardino dei Principi del Real Bosco di Capodimonte a Napoli. Concepito nel 1840 da Friedrich Dehnhardt, capo giardiniere del Real Orto Botanico, secondo il gusto anglo-cinese, il Giardino dei Principi è una vera e propria opera d’arte paesaggistica che grazie al restauro, attraverso il recupero di componenti architettonici e naturalistici, da oggi torna a presentarsi nuovamente nello splendore che lo rese parte integrante del paesaggio partenopeo. Al taglio del nastro dello spazio rinnovato, assieme al direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Eike Schmidt, è presente il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

“Oggi è una giornata speciale e di festa per Napoli perché viene restituita alla cittadinanza questo meraviglioso paesaggio, questi meravigliosi giardini principeschi, all’interno di questo bosco così ricco di biodiversità fin dal suo concepimento in un sito meravigliosamente diretto da Eike Schmidt – dice Giuli parlando alla stampa a margine dell’inaugurazione -. È anche la dimostrazione – aggiunge – che il ministero della Cultura ha saputo spendere bene e sa spendere bene i fondi del Pnrr, centinaia di milioni di euro, per la rigenerazione del paesaggio e dei siti museali più importanti. Un risultato splendido – conclude – che finalmente arricchisce nuovamente l’offerta culturale di Napoli, ma ci rende orgogliosi come italiani, non soltanto come napoletani”.

