BARI (ITALPRESS) – E’ stato inaugurato a Bari il sottopasso Marconi, al termine degli interventi di riqualificazione che hanno visto impegnati i volontari di Retake Bari in sinergia con insegnanti e alunni dell’istituto Marconi Hack. I lavori hanno previsto anche la realizzazione di una serie di murales, tra cui quelli dedicati a Guglielmo Marconi e Margherita Hack.

“E’ un altro luogo della città – ha affermato il sindaco di Bari Antonio Decaro – in cui torna il decoro grazie all’attività di Retake, un gruppo di volontari che sottrae anche tempo al lavoro, alle famiglie e magari anche al mare, in questo periodo, per dedicarsi al bene comune e alla nostra città. Credo sia arrivato il momento anche per noi come Comune di stanziare delle risorse in un capitolo specifico legato al decoro cittadino per intervenire direttamente con operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sui luoghi della città in cui il degrado fisico poi purtroppo porta ne ha a forme di degrado sociale. E faccio un appello ai cittadini a non sporcare la nostra città”.

In una nota, Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, definisce l’intervento “una vera e propria galleria di arte urbana in omaggio ai due scienziati” e sottolinea di aver “messo a disposizione i muri del sottopasso, che si si sono trasformati in pagine colorate di divulgazione scientifica a portata di tutti”.

