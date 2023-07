Rfi driver di sviluppo, in Sicilia punta su ponte e alta velocità

Il presidente di Rete Ferroviaria Italiana sottolinea in un'intervista alla Italpress come "nei prossimi 10 anni abbiamo circa 200 miliardi di investimenti in nuove opere, manutenzione e investimenti tecnologici per prevenire eventuali problemi che si verificano sia nella rete stradale che in quella ferroviaria". ads/mrv