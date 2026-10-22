CATANIA (ITALPRESS) – Revocati i blocchi degli autotrasportatori in Sicilia. L’accordo è stato raggiunto al termine di un tavolo tecnico convocato alla prefettura di Catania, aprendo la strada alla ripresa della circolazione dei mezzi pesanti e alla graduale normalizzazione delle attività di trasporto e distribuzione delle merci nell’Isola.

La riunione è stata presieduta dal prefetto di Catania, Pietro Signoriello, con la partecipazione del sindaco Enrico Trantino, dei rappresentanti delle associazioni di categoria, del mondo produttivo e del comparto dell’autotrasporto, oltre che delle forze dell’ordine.

Al tavolo erano presenti Giovanni Arena, delegato regionale di Federdistribuzione Sicilia, Maria Cristina Busi per Confindustria, Giuseppe Guagliardo per Confcommercio, Salvo Politino per Assoesercenti, Anna Quartarone per Cna, Giosuè Arcoria per Confagricoltura, Michelangelo Arena per Cia, Giuseppe Richichi per Aias e Luigi Nicosia per il Comitato trasportatori siciliani (Cts).

Hanno partecipato anche il generale di brigata della Guardia di finanza Marco Filipponi, il colonnello Nicola Pio Michele Ferrucci e il vice questore vicario Salvatore Montemagno.

L’intesa raggiunta consente di avviare il superamento della protesta e punta a ripristinare i normali flussi di approvvigionamento, dopo i disagi che hanno interessato il sistema logistico regionale e la distribuzione delle merci.

– Foto: Ipa Agency –

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