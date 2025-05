Rete Italiana Obesità al via da Bergamo con Tajani

BERGAMO (ITALPRESS) - Un'alleanza nazionale che parte dai territori per cambiare la salute pubblica in Italia e in Europa. È questo il senso della Rete Italiana Obesità, lanciata all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal Vicepremier Antonio Tajani, insieme al deputato Stefano Benigni e ai protagonisti del mondo istituzionale, sanitario e accademico e civico. Un progetto nato per affrontare obesità, sovrappeso e disturbi alimentari con una strategia integrata che unisce ospedali, medicina territoriale, scuole, sindaci, associazioni di pazienti e cittadini, farmacie, case di comunità e punta sull'uso avanzato dei dati e dell'intelligenza artificiale. f20/mgg/mrv