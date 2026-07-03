Responsabile CRI Lampedusa “Migranti chiederanno al Papa di pregare per loro”

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) - Sono una ventina, cattolici ma non solo, i migranti che domani al molo Favaloro incontreranno il Pontefice. "Abbiamo voluto inserire - spiega all'Italpress Francesca Basile, responsabile Migrazioni della Croce Rossa Italiana - anche persone di altre professioni religiose che sono felicissime di poter incontrare il Santo Padre proprio per esprimere la loro gratitudine al Paese che li sta accogliendo". L'incontro con Papa Leone XIV, sarà a margine della sua visita nell'isola dalla forte valenza simbolica. Il Santo Padre, infatti, toccherà i luoghi simbolo dell'isola e del dramma delle migrazioni. Un momento che "vivono con grande emozione - prosegue -. Per loro "è un grande onore. Alla domanda su cosa vorrebbero chiedere al Papa, hanno risposto "di pregare per loro, esprimendo il desiderio di rinascita e di iniziare una nuova vita. Sono ragazzi e ragazze giovani che vogliono ricominciare, studiare, imparare un mestiere e seguire i propri sogni. La parola che emerge più spesso è "sicurezza": vogliono sentirsi sicuri e al sicuro", conclude. col3/vbo/gtr