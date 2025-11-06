Renzo Testolin eletto nuovo Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta

VALLE D’AOSTA AOSTA (ITALPRESS) – Il nuovo Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta è il Consigliere Renzo Testolin dell’Union Valdôtaine. Lo ha eletto il Consiglio Valle oggi, 6 novembre 2025, con 21 voti a favore. Sono state 7 le schede bianche, 5 le nulle, mentre 1 voto è andato a Laurent Viérin e 1 voto a Marco Carrel.

Nato il 28 marzo 1968, Renzo Testolin è consulente finanziario in un Istituto di credito. Ad Aymavilles è stato Consigliere comunale (1995-2000), Assessore (2000-2005) e Vicesindaco (2005-2010), nonché Assessore della Comunità montana Grand-Paradis (2000-2005).

Eletto per la prima volta in Consiglio regionale nel 2013, conferma la sua elezione nel 2018 e nel 2020 con l’Union Valdôtaine. Diventa Presidente della Regione il 2 marzo 2023, incarico che ricopre fino al termine della legislatura. Alle elezioni del 28 settembre 2025 è rieletto in Consiglio Valle con 3.808 preferenze, risultando il più votato tra i 35 eletti in Consiglio.

