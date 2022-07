ROMA (ITALPRESS) – Chi vuole costruire una coalizione vera, sui contenuti, sa dove trovarci. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua enews. “Qualcuno di voi mi scrive: ‘Matteo, come si fa ad andare soli alle elezioni?’ – scrive Renzi – Rovescio la domanda: come si fa ad andare con chi non condivide nulla? Come si fa a pensare che le coalizioni servano a utilizzare il voto dei cittadini per poi dividersi il giorno dopo? Come si fa a stare insieme, se l’odio e il risentimento personale è più forte della politica e delle scelte per i nostri figli? C’è qualcuno che mette il veto su di noi in coalizione, per antichi rancori personali. E va bene. Chi fa questa scelta si assume una bella responsabilità in caso di sconfitta. Chi vuole costruire una coalizione vera, sui contenuti, sa dove trovarci. Chi pensa di comprarci con tre posti, non ci conosce. Ricordate? Ce lo proposero anche durante la crisi Conte/Draghi. State buoni e vi accontentiamo con qualche poltrona in Italia o all’estero. Noi siamo fatti diversamente. Saremo contro corrente, saremo fuori moda, saremo stravaganti. Ma siamo persone serie. Per noi fare politica significa chiedere un voto per portare avanti delle idee. Non nascondersi in una finta coalizione per recuperare una poltroncina di consolazione”.

