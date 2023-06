ROMA (ITALPRESS) – “Berlusconi ha scelto consapevolmente di non avere un erede. Non ha mai considerato l’ipotesi di una successione a sè stesso. E aveva ragione, una personalità come la sua, eccezionale nel senso letterale del termine, non può essere sostituita”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il leader di Italia Viva Matteo Renzi respinge l’ipotesi di essere lui il “royal baby” del fondatore di Forza Italia. Poi, assicura di non puntare all’elettorato azzurro “e comunque sarebbe irrispettoso parlarne ora. Anche chi, come me, non l’ha mai votato deve riconoscere che era una figura totalmente fuori dagli schemi”.

Comunque “siamo stati avversari ma non l’ho mai odiato e ne sono orgoglioso. A me, a differenza che a Letta e Gentiloni, il Cavaliere non ha mai votato la fiducia. Che non ci fosse nulla sotto è dimostrato dal fatto che mi ha stroncato la carriera, quando si sfilò dal Patto del Nazareno e di fatto mi mandò al referendum”. Sulle “zone oscure” della biografia di Berlusconi, i processi, le inchieste, dice: “Rivendico di aver introdotto nel Pd la novità di sfidare Berlusconi sul piano politico e non giudiziario. Dopodichè, se qualcuno alla procura di Firenze pensa che Berlusconi sia il mandante delle stragi del 1993, si deve curare”. Alla domanda se Meloni sarà più o meno forte in una destra senza Berlusconi, Renzi chiosa: “Presto per dirlo, però è chiaro che Meloni ha uno spazio più grande al centro da conquistare e mi stupirei se non provasse a occuparlo”.

