Renzi “Basta guardare al passato, al centrosinistra serve un accordo alla tedesca sui temi”

SAN MARINO (ITALPRESS) – “Io rivendico il mio passato, Conte rivendica il suo. Ma se vogliamo ragionare di futuro, dobbiamo trovare un accordo alla tedesca”. Lo afferma Matteo Renzi, intervenendo a Point Break – Il punto di rottura su San Marino RTV, condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti. “Possiamo trovare un’intesa su proposte concrete: anticipo della quattordicesima per insegnanti, infermieri e forze dell’ordine, un contributo per ogni nuova nascita e anticipi per le partite IVA. L’accordo è la garanzia”, sottolinea Renzi, indicando la necessità di costruire il campo largo attorno a un programma condiviso, superando le divisioni del passato”, aggiunge.

“Secondo me Calenda non andrà mai con il centrodestra. O correrà da solo oppure, all’ultimo momento, sceglierà di schierarsi con il centrosinistra”, sostiene ancora Renzi. “Alla foto del campo largo con Bonelli preferisco una foto con Obama, cosa che accade proprio quel giorno. Io l’ho risolta così. Per Italia Viva manderei qualcun altro”, ha rimarcato il leader di Italia Viva.

– Foto ufficio stampa San Marino RTV –

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