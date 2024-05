ROMA (ITALPRESS) – Renault svela la versione ad alte prestazioni di Rafale: la E-Tech 4×4 300 cv che inaugura un inedito motore hybrid ricaricabile. La versione Atelier Alpine si spinge oltre il livello di eccellenza in termini di piacere di guida. La regolazione del telaio, effettuata dagli ingegneri di Alpine Cars, e la sospensione attiva intelligente conferiscono alla vettura un comportamento e un piacere di guida da business class. La motorizzazione è stata progettata sulla base tecnica del gruppo propulsore E-Tech Hybrid 200 cv, a cui è stato aggiunto un motore elettrico sul retrotreno e una batteria ricaricabile con una capacità di tutto rispetto, 22 kWh. Rafale acquisisce così un’autonomia fino a 100 chilometri in modalità 100% elettrica (WLTP). Sotto il cofano, il motore termico a 3 cilindri da 1,2 litri si dota di un nuovo turbocompressore che porta la potenza a 110 kW, ossia 150 cv (rispetto a 96 kW, ossia 130 cv della versione E-Tech 200 cv) e la coppia a 230 Nm (rispetto a 205 Nm).

La trasmissione multimode con innesto a denti si è adattata a queste evoluzioni. Alimentati da batteria agli ioni di litio da 22 kWh/400V, i due motori principali garantiscono la guida elettrica. Invece, il motore elettrico secondario di tipo HSG (High-voltage Starter Generator) avvia il motore termico, aziona il cambio marce della trasmissione automatica e contribuisce a ricaricare la batteria. Oltre all’allestimento Esprit Alpine, proposto anche sulla versione E-Tech Hybrid 200 cv, Rafale E-Tech 4×4 300 cv è disponibile nell’inedita versione Atelier Alpine, che si distingue dal resto della gamma per l’esclusiva tinta Blu Deepsky Satinato, lo spoiler flottante color Nero Etoilè ed i cerchi specifici “Chicane” da 21″ con pneumatici Continental (cerchi da 20″ per l’allestimento Esprit Alpine). Gli interni di Rafale E-Tech 4×4 300 cv Esprit Alpine e Atelier Alpine rendono omaggio ad Alpine con una moquette che ricopre il pianale riprendendo il blu iconico della Marca. Rafale E-Tech 4×4 300 cv Atelier Alpine si distingue dalla versione Esprit Alpine per l’inedita sospensione attiva intelligente abbinata alla camera posizionata sopra al parabrezza. Questo sistema, denominato Active Suspension with Predictive Camera, tiene conto della velocità e delle azioni del conducente per adattare costantemente gli ammortizzatori in funzione degli ostacoli, come dossi o manto stradale deteriorato. Nell’utilizzo quotidiano, Renault Rafale E-Tech 4×4 300 cv funziona come un’auto 100% elettrica con un consumo standard in ciclo WLTP è di 0,7 litri/ 100 km con batteria completamente carica e di 5,8 litri/ 100 km con batteria scarica. Con il nuovo motore elettrico posto sul retrotreno, Renault Rafale E-Tech 4×4 300 cv vanta un sistema a trazione integrale sempre attivo. La trazione per asse è gestita automaticamente dal sistema E-Tech in base alle condizioni di guida e alla modalità selezionata tramite i settaggi Multi-Sense. La distribuzione della coppia può variare istantaneamente dal 100% sulle ruote anteriori (trazione anteriore) al 100% sulle ruote posteriori (trazione posteriore). In generale, la trazione anteriore è preferibile fino a 70 km/h, mentre dopo si passa alla trazione posteriore.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Renault –

