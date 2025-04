Renault presenta alla Milano Design Week la R17 Electric Restomod

MILANO (ITALPRESS) – Renault non poteva mancare alla Milano Design Week, il più importante appuntamento internazionale per la design industry. Una settimana in cui il capoluogo lombardo diventa un enorme laboratorio di creatività, sperimentazione e contaminazione. Il Fuorisalone trasforma, infatti, i vari distretti della città in un grandioso show a cielo aperto.

RNLT© Milano, nell’elegante quartiere di Brera, in pieno centro storico, è da ieri il fulcro di incontri promossi dalla Marca con designer e architetti di fama internazionale, nonchè momenti di confronto sulle principali tendenze del design contemporaneo. All’interno, in anteprima per l’Italia, la show car R17 electric restomod, presentata durante l’incontro stampa dal team Design del marchio della losanga e dal suo designer, Ora ìto.

Come affermato da Laurens Van den Acker, Direttore Design Renault Group, la strategia design Renault consiste nel riportare in vita delle leggende e nel creare le leggende di domani. Dal 2021, Renault ha infatti presentato diversi progetti creativi ed esclusivi che reinterpretano lo straordinario patrimonio della marca, ricco di modelli iconici che fanno parte della cultura pop. Questi progetti dimostrano la capacità della Marca di fondere tradizione, design ed innovazione, un campo d’espressione straordinario per i designer contemporanei.

Renault si è affidata, quindi, alla creatività immaginifica di Ora ìto, uno dei designer più all’avanguardia della sua generazione, per reinventare il look di Renault 17, offrendo così una visione audace e moderna di questo modello storico restando, al tempo stesso, fedele allo spirito della Marca.

“Rivisitare un’auto mitica come Renault 17, esprimendo la mia visione per farne una scultura che mi somigliasse, è stata una sfida particolarmente appassionante condivisa con Renault. Abbiamo lavorato con Sandeep (Bhambra) e Gilles (Vidal) su un tema retro-futuristico, quasi cinematografico. Ho voluto rivestire Renault 17 con una seconda pelle per esaltarla e riportarla ai nostri giorni interpretandola con la mia grammatica: fluidità, dinamicità, razionalità e la mia stessa firma: la simplexity. Ho infatti voluto semplificare gli elementi complessi” ha detto Ora I’to.

