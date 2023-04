Renault Clio, design, tecnologia e sostenibilità

Un concentrato di design, tecnologia e sostenibilità, E' la nuova Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Le dimensioni rimangono le stesse dei modelli precedenti. La nuova Clio è spinta un motore da 145 cavalli che in città può circolare per l’80% del tempo in modalità full electric. xh7/tvi