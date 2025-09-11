Renato Zero svela l’artwork e i 19 titoli del suo nuovo album di inediti “L’ORAZERO”

MILANO (ITALPRESS) – A pochi giorni dal suo compleanno -che cadrà il 30 settembre, e dopo aver regalato ai fan ben tre annunci in un solo colpo, per Renato Zero è tempo di nuove sorprese. Attraverso i propri canali social l’artista svela oggi l’artwork e i 19 titoli che compongono la tracklist del nuovo album di inediti L’ORAZERO, in uscita il 3 ottobre per Tattica, e disponibile per il pre-order e il pre-save dal 15 settembre: una nuova pagina della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera musicale che ha segnato la storia della musica italiana.

“Un viaggio in 19 differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi. Io giro sempre con un biglietto in tasca da punzonare; faccio male?” -le parole di Zero per introdurre il nuovo progetto.

L’album è anticipato dal nuovo singolo “Senza”, disponibile da domani -12 settembre- in radio e su tutte le piattaforme digitali. Renato Zero non smette mai di rinnovare il suo legame con l’amato pubblico e, a poco più di un anno dalla sua ultima avventura live, si prepara a riabbracciarlo dal vivo con L’OraZero in Tour. La nuova tournée, prodotta da Tattica, lo porterà sui palchi delle principali città italiane a partire da gennaio 2026, con biglietti disponibili dal 18 settembre su renatozero.com e vivaticket.com.

