Regolamentazione industriale europea, gli ETS tra luci e ombre

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo perso purtroppo negli ultimi 3-4 anni il 10% degli impianti chimici europei: c'è quindi deindustrializzazione velocissima legata a costi energetici sicuramente più alti degli altri continenti. Ci stiamo anche un po' autodanneggiando; penso all'ETS", il sistema europeo per la riduzione delle emissioni "che sostanzialmente dobbiamo considerare come una tassazione, pur essendo nata nel 2005 con le migliori intenzioni. Ha un peso sulle aziende ma anche sulla produzione del termoelettrico estremamente importante". A dirlo Francesco Buzzella, presidente di Federchimica, ospite di Focus ESG, format tv dell'Agenzia Italpress. fsc/gsl