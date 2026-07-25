Regno Unito, borse di studio online per gli studenti esclusi dai visti

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Diciannove posti finanziati in corsi post-laurea online per consentire agli studenti di Afghanistan, Myanmar, Sudan e Camerun di conseguire un titolo universitario britannico nonostante l’impossibilità di presentare domanda per un visto di studio nel Regno Unito. È quanto prevede la Mosaik Scholarship, alla quale ha aderito adesso anche l’Università di Londra insieme ad altri otto atenei britannici.

Il programma nasce dopo la decisione assunta a marzo dal ministero dell’Interno britannico di sospendere le richieste di visto per motivi di studio provenienti dai quattro Paesi, precludendo così l’accesso alle borse che richiedono la frequenza nei campus del Regno Unito.

I corsi finanziati saranno erogati online o attraverso programmi transnazionali. All’iniziativa partecipano, oltre all’Università di Londra, Birkbeck, King’s College London e le università di Leicester, Northampton, St Andrews, Cardiff, Salford e Aberystwyth, quest’ultima insieme a Higher Ed Partners UK. Il progetto è coordinato da Mosaik Education attraverso la Global Response Platform, che mette in collegamento gli atenei con organizzazioni impegnate nell’assistenza agli studenti sfollati o colpiti da crisi e conflitti.

Ulteriori adesioni sono attese nel corso del 2026, con l’obiettivo di finanziare complessivamente il percorso universitario di 50 studenti.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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