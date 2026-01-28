Regno Unito, al via un piano di investimenti per l’aviazione ecologica

ROMA (ITALPRESS) - Il Regno Unito investe nell'aviazione del futuro con un piano da 43 milioni di sterline per progetti di aviazione ecologica. L'obiettivo è ambizioso: portare il settore aeronautico britannico a emissioni nette zero entro il 2050, sostenendo al contempo l'economia e l'occupazione del paese. Il finanziamento, annunciato dal Dipartimento dei Trasporti, sarà destinato ad aziende, università e centri di ricerca in tutto il Regno Unito. Le procedure competitive per accedere ai fondi partiranno a febbraio, permettendo alle organizzazioni di presentare progetti di ricerca e sviluppo focalizzati sulla riduzione delle emissioni nel settore aeronautico. Secondo le stime governative, la sola produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio potrebbe generare fino a 5 miliardi di sterline per l'economia britannica entro il 2050. L'investimento pubblico punta inoltre a catalizzare ulteriori capitali privati, creando posti di lavoro qualificati in ingegneria, scienza e tecnologia. Il piano si inserisce in una strategia più ampia che include l'espansione degli aeroporti di Heathrow, Gatwick e Luton, puntando a rafforzare la connettività del paese e a stimolare la crescita economica attraverso un 'aviazione più verde.