ROMA (ITALPRESS) – Donato Toma (presidente della Regione Molise), è il nuovo presidente di Tecnostruttura per il Fondo sociale europeo, associazione che promuove e agevola l’attività delle Regioni e delle Province autonome nella programmazione e attuazione delle politiche rivolte allo sviluppo, soprattutto nell’ambito delle politiche di coesione e dei Fondi strutturali. Claudio Di Berardino, assessore della Regione Lazio, è stato eletto vicepresidente.

L’elezione è avvenuta oggi nell’assemblea di Tecnostruttura e fa seguito alla decisione che Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva assunto il 22 settembre indicando Donato Toma alla presidenza di Tecnostruttura per il Fondo sociale europeo ed Elisa De Berti (vicepresidente della regione del Veneto) alla presidenza di Itaca (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) che ha come obiettivi lo sviluppo e la promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo degli appalti e delle concessioni pubbliche.

(ITALPRESS).