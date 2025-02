MILANO (ITALPRESS) – La Lombardia si conferma una regione che punta sullo sport come motore di crescita e visibilità internazionale. Con l’approvazione dei criteri per l’assegnazione di 400.000 euro di contributi a fondo perduto, Regione Lombardia sostiene la realizzazione di Grandi Eventi Sportivi che si svolgeranno tra il 16 marzo e il 30 settembre 2025.

E’ un’iniziativa che rientra nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e che punta a valorizzare il territorio, dando spazio a manifestazioni di prestigio, in grado di attirare atleti e pubblico da tutto il mondo.

“Vogliamo che la Lombardia diventi sempre più protagonista nello scenario sportivo internazionale”, dichiara Federica Picchi, Sottosegretario regionale a Giovani e Sport. “Con questo bando sosteniamo eventi di alto livello che non solo promuovono lo sport, ma portano benefici concreti ai nostri territori, valorizzandone il patrimonio culturale e turistico.”

Il bando è rivolto a chi organizza eventi sportivi senza scopo di lucro e di rilevanza internazionale. Possono fare domanda associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni nazionali e paralimpiche, enti di promozione sportiva, enti locali, consorzi turistici e comitati organizzatori.

Per poter accedere ai contributi, l’evento deve avere un costo superiore ai 200.000 euro, essere riconosciuto dalle federazioni sportive di riferimento e garantire una copertura mediatica nazionale e internazionale.

I contributi saranno assegnati sulla base di una valutazione che terrà conto di diversi aspetti, tra cui storicità dell’evento, partecipazione internazionale, impatto sul territorio e visibilità mediatica. L’importo massimo erogabile per evento potrà arrivare fino a 50.000 euro.

“Grazie a questo bando, Regione Lombardia continua a investire su eventi sportivi di qualità, capaci di lasciare un segno e di rafforzare il legame tra sport e territorio” continua il Sottosegretario Picchi, “sostenere lo sport significa investire nelle persone, nella valorizzazione territoriale e nell’immagine della nostra regione”, sottolinea Picchi. “Siamo convinti che queste manifestazioni possano essere un volano per il futuro, in un anno cruciale come quello che precede Milano Cortina 2026.”

Le domande potranno essere presentate dopo l’uscita del bando sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia che sarà pubblicato nei primi giorni del mese di marzo.

