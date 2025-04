Regione Lazio a New York, Rocca “Occasione di scambio e crescita”

NEW YORK (ITALPRESS) - "È andata molto bene, è stata una bellissima occasione di scambio e crescita, un'opportunità per le nostre imprese e start-up". Lo ha detto all'Italpress il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di un evento al Consolato generale d'Italia a New York. (video e intervista di Stefano Vaccara)