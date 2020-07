NAPOLI (ITALPRESS) – La Regione Campania ha consegnato a Trenitalia, nell’impianto di Manutenzione di Napoli Centrale, il primo di 37 nuovi treni Rock, nell’ambito del contratto di servizio a 15 anni, firmato nel 2019.

“Da qui ad un anno – ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – avremo nel trasporto su ferro il rinnovamento di tutto il parco dei mezzi di trasporto, che avranno un’età media di 7-8 anni rispetto all’età media attuale di 35-40 anni. La Regione ha programmato l’acquisto di quasi 120 treni nuovi e di 1000 nuovi autobus. Per dare un termine di paragone nel periodo che va dal 2000-2015 la Regione non ha acquistato nulla: nè treni, nè bus. Anzi, quando ci siamo insediati cinque anni fa abbiamo dovuto fare i conti con un debito di 150 milioni di euro nei confronti di Trenitalia: avevamo goduto del servizio senza però pagare niente. La consegna stamane di questo nuovo treno Rock rappresenta il primo di un secondo blocco di forniture: 37 nuovi treni Rock e 15 treni nuovi revampizzati. A Trenitalia abbiamo inoltre già consegnato 24 treni Jazz. A questo, aggiungiamo altri 60 treni Eav per la Circumvesuviana, e dei mille pullman acquistati 400 saranno in servizio a settembre, mentre trecento sono stati già consegnati alle varie aziende. Sui grandi servizi di civiltà, e il trasporto pubblico locale è uno di questi, abbiamo fatto degli investimenti enormi e stiamo rinnovando tutto”.

“Entro due anni saremo la regione d’Italia con il parco di mezzi pubblici più moderno”.

Orazio Iacono, ad di Trenitalia, nel ringraziare il presidente De Luca per il rapporto di collaborazione avviato ha detto “che si tratta di treni pensati attorno alle esigenze dei pendolari e costruiti in Italia, anche a Napoli. Sono treni confortevoli, con una linea innovativa e un design made in Italy. C’è più sicurezza a bordo e più videosorveglianza. Una maggiore attenzione all’ambiente perchè sono treni che consumano il 30% di energia in meno, e che hanno un livello di riciclabilità fino al 97%. Con questi treni, oltre che garantire i servizi metropolitani e regionali abbiamo anche la possibilità di poter fare servizi per soddisfare esigenze più prettamente turistiche per raggiungere borghi e località del nostro Paese”. Infine, l’ad di Trenitalia ha aggiunto che in periodo come quello attuale caratterizzato dai rischi della pandemia “la tutela della salute delle persone è in cima alle priorità della nostra azienda”, ricevendo il plauso del presidente De Luca

