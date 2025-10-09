VENEZIA (ITALPRESS) – “Alberto Stefani sarà il nuovo candidato presidente, gli darò una mano, è ovvio questo. Si farà bene nella linea della continuità, poi è giusto che metta i ferri in acqua e cominci a lavorare. Un anno fa ho rinunciato a un seggio sicuro per occuparmi della Regione Veneto fino in fondo”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, riguardo alla scelta del candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali in Veneto di fine novembre. Ancora incerto invece il futuro del governatore così come ancora non si sa se sulle schede apparirà il nome della Lista Zaia. “Lista civica non ce n’è, penso sia un dato concreto. Bisogna capire quale sarà la migliore condizione per correre, la campagna elettorale deve vedere il cittadino come protagonista”.

“Treni moderni e puntuali come, se non di più, di quelli giapponesi”, ha aggiunto a margine del ricevimento a nome della Regione dell’ultimo di 78 convogli di ultima generazione. “Non esiste che in treno salgano personaggi che aggrediscono i controllori. I treni sono sacri”. Secondo il presidente del Veneto Luca Zaia vanno inasprite le pene contro violenti e vandali nei treni.

