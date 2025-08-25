Regionali Toscana, il sindaco di Pistoia Tomasi candidato del centrodestra

FIRENZE (ITALPRESS) – Si è tenuta oggi pomeriggio una riunione dei vertici regionali toscani del centrodestra. Un incontro che come spiega un comunicato stampa firmato dallo stesso centrodestra toscana, viene definito decisivo, e che ha ufficializzato il percorso per le prossime elezioni regionali.

La coalizione, composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, ha indicato in maniera “unanime e convinta” il nome di Alessandro Tomasi come candidato alla presidenza della Regione Toscana, si prosegue nel comunicato stampa.

Alla riunione hanno preso parte il vicecoordinatore regionale di Fdi e deputato Francesco Michelotti, il sottosegretario Patrizio La Pietra, il coordinatore della Lega Luca Baroncini, l’eurodeputato Roberto Vannacci, il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e il deputato di Noi Moderati Alessandro Colucci con il suo vice Luca Briziarelli.

“La coalizione ringrazia i candidati alla presidenza espressi negli scorsi mesi, Elena Meini e Deborah Bergamini, e tutte le forze che stanno lavorando alla definizione del programma, che sarà messo a disposizione del candidato governatore come base condivisa di lavoro” si aggiunge nel comunicato del centrodestra toscano che, dice inoltre come si presenti alle prossime elezioni regionali “come un’alternativa forte e credibile, pronto a governare la Toscana con la stessa efficacia e buon senso che già dimostra in tanti capoluoghi e città importanti della regione, dove i nostri amministratori sono apprezzati e riconfermati. Siamo una coalizione che ha lavorato con profitto, dimostrando di saper costruire e non solo protestare”.

Con questa scelta prosegue un percorso di dialogo con tutta la società toscana iniziato già dai consiglieri regionali di centro destra in questi anni e portato avanti anche dallo stesso Alessandro Tomasi in questi mesi, un percorso che prosegue con ancora più forza e unità. L’obiettivo è formulare una proposta politica ampia, inclusiva e capace di andare oltre il nostro perimetro tradizionale, per unire tutti coloro che desiderano un cambiamento.

“La rivoluzione del fare. È ora. Grazie a tutti per la fiducia”. Queste le parole di Tomasi commentando l’annuncio sulla sua candidatura per il centrodestra alle prossime elezioni regionali in Toscana.

– Foto pagina Facebook Alessandro Tomasi –

