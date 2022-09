PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente Renato Schifani, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Siciliana, ha incontrato ieri sera, nel chiostro di Santa Maria di Gesù, a Collesano, sindaci, amministratori e candidati della coalizione. Presenti, tra gli altri, anche Marianna Caronia, Saverio Romano e Alessandro Aricò. “Ho ascoltato con attenzione le diverse problematiche sollevate nel corso degli interventi – dice Schifani – in particolare emerge sempre più forte la necessità di ritornare alle funzioni delle province, cancellate dalla norma Delrio, che devono tornare ad occuparsi di manutenzione delle strade e delle scuole, da anni abbandonate”. Inoltre, si è parlato di crisi finanziaria dei comuni, soprattutto in un’area particolare come quella delle Madonie, che richiede un’attenzione particolare nell’ottica dello sviluppo e della promozione del turismo. “Ritengo che l’appello dei sindaci vada accolto – ha sottolineato Schifani – Come candidato alla presidenza della Regione per la coalizione di centrodestra, se eletto, non farò mancare l’attenzione verso i comuni che sono i primi ad erogare servizi ai cittadini, soprattutto quelli più piccoli”. Infine, tra i punti focalizzati il rilancio della Targa Florio, un brand che va tutelato e rilanciato. (ITALPRESS).

Photo credits: ufficio stampa Renato Schifani