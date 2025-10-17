ROMA (ITALPRESS) – “In Veneto finirà bene, ho la gioia di aver candidato alla presidenza il governatore più giovane d’Italia: è un ragazzo di 32 anni che ha già fatto il sindaco a 25. Ho avuto la forza, l’orgoglio e l’energia di candidarlo in una delle regioni più dinamiche d’Europa”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Sky Tg24. “Come Lega penso che lì avremo un risultato straordinario – aggiunge Salvini, – Vero che Puglia e Campania sono governate da tanti anni dalla sinistra, ma nessuna battaglia è persa in partenza e la Lega sta facendo liste fortissime. Confermo assolutamente la mia fiducia a Vannacci nonostante la sconfitta elettorale in Toscana: quando si vince non si vince mai da soli e lo stesso quando si perde. Dovremo capire cosa non ha funzionato, ma l’obiettivo è vincere la prossima partita: chi fa polemica pubblica non aiuta mai”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).