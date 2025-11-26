MILANO (ITALPRESS) – “Io ho sempre sostenuto che le elezioni regionali sono una cosa diversa rispetto alle elezioni politiche e che quindi bisogna cercare di individuare delle persone che hanno credibilità sul territorio, che sono apprezzate dalla gente. Per individuare queste persone non si deve fare riferimento ai numeri dei voti che i partiti singolarmente prendono ma ad altre valutazioni, altre scelte e poi si può fare un ragionamento. Io ho sempre detto, facendo indispettire qualcuno, che credo che a livello amministrativo la Lega abbia le possibilità, le persone migliori che potrebbero andare a sostituirmi”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando delle prossime elezioni regionali in Lombardia, considerato anche il risultato in Veneto, a margine dell’evento al Muro degli Impegni “Io non sto zitta. Rompiamo il silenzio. Uniti contro la violenza sulle donne”. E sulle parole del leader della Lega Matteo Salvini: “Anch’io spero che succeda in Lombardia quello che è successo in Veneto, condivido”, ha sottolineato.

La base elettorale della Lega “è vivissima e fortissima. Io parlo del Nord Italia perché conoscono il Nord, ma la Lega è viva e vegeta anche al Sud. Io parlo per la parte che più mi riguarda da vicino. I principi, i valori, le modalità di fare politica della Lega sono quelle che più intercettano l’anima dei lombardi, dei nordici in genere”. La scorsa notte, davanti al Pirellone a Milano, sede del Consiglio regionale lombardo, è apparso uno striscione dei giovani della Lega che recita ‘Il Veneto ha indicato la via, ora alla Lega la Lombardia’. “Non l’ho visto sinceramente, comunque mi sembra che anche i giovani della Lega interpretino un principio che stiamo portando avanti in maniera assolutamente concorde – ha commentato poi il governatore – . Evidentemente il vero spirito della Lega è questo, è lo spirito che è emerso dalle elezioni regionali del Veneto e che è emerso dalle affermazioni dei nostri giovani leghisti”.

