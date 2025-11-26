Regionali Lombardia, Fontana “La Lega ha le persone migliori per sostituirmi”

MILANO (ITALPRESS) - "Io ho sempre sostenuto che le elezioni regionali sono una cosa diversa rispetto alle elezioni politiche e che quindi bisogna cercare di individuare delle persone che hanno credibilità sul territorio, che sono apprezzate dalla gente. Per individuare queste persone non si deve fare riferimento ai numeri dei voti che i partiti singolarmente prendono ma ad altre valutazioni, altre scelte e poi si può fare un ragionamento. Io ho sempre detto, facendo indispettire qualcuno, che credo che a livello amministrativo la Lega abbia le possibilità, le persone migliori che potrebbero andare a sostituirmi". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando delle prossime elezioni regionali in Lombardia, considerato anche il risultato in Veneto, a margine dell'evento al Muro degli Impegni "Io non sto zitta. Rompiamo il silenzio. Uniti contro la violenza sulle donne". E sulle parole del leader della Lega Matteo Salvini: "Anch'io spero che succeda in Lombardia quello che è successo in Veneto, condivido", ha sottolineato. xm4/trl/mca3