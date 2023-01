Regionali Lazio, D’Amato “Abbiamo le carte in regola per vincere”

Regionali Lazio, D’Amato “Abbiamo le carte in regola per vincere”

“È una coalizione unita. Ci presentiamo per vincere. Questa narrazione che senza i Cinque Stelle non si vince non la condivido perché già nel 2018 il Centrosinistra ha vinto e i competitor erano i Cinque Stelle e il Centrodestra. Penso che abbiamo le carte in regola per vincere”. Lo ha detto Alessio D’Amato, candidato alla presidenza della Regione Lazio. xl5/pc/gsl