Rapina in banca a Napoli, Tg1 mostra video dei banditi che entrano nell’istituto

ROMA (ITALPRESS) - Sul proprio profilo Instagram, il Tg1 mostra un video dei banditi che sono entrati nella Banca di Napoli, dove hanno svaligiato diverse cassette di sicurezza. I rapinatori sono poi fuggiti attraverso un tunnel scavato nell'anticamera del caveau. I carabinieri danno la caccia ad una banda composta da sei-otto persone. trl/mca1 (Fonte video: Instagram Tg1)