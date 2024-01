CAGLIARI (ITALPRESS) – La Lega converge su Paolo Truzzu come candidato unico del centrodestra in Sardegna. “Noi pensiamo che la squadra di Solinas abbia governato bene, ma teniamo all’unità del centrodestra e vista l’insistenza di Fratelli d’Italia su Truzzu credo che alla fine sarà lui il candidato” ha detto il vice segretario del Carroccio Andrea Crippa parlando con i cronisti alla Camera. Parole che fanno eco a quelle del leader Matteo Salvini, che dall’Università di Benevento a margine del convegno sulla sicurezza stradale ha ribadito la stima per il lavoro di Christian Solinas alla guida della Regione, ma sottolineando la priorità della coesione dei partiti. “La coalizione unita del centrodestra, scelta dagli italiani, viene prima di logiche di partito personali” ha affermato Salvini, aprendo così di fatto la strada all’appoggio del sindaco di Cagliari alla corsa per le Regionali.

“La Lega, come da insegnamento di Silvio Berlusconi, è consapevole che l’unità del centrodestra è un valore da difendere. Per questo, il partito ricompatterà la coalizione anche in Sardegna, con senso di responsabilità e per amore dell’isola, nonostante lo sconcerto per le iniziative di parte della magistratura”. Così il partito in una nota in merito alla scelta del candidato per le prossime regionali in Sardegna.

“Fratelli d’Italia ha messo a disposizione di tutto il centrodestra la candidatura a Presidente della Regione Sardegna di Paolo Truzzu, ottimo amministratore locale che da Sindaco di Cagliari ha dimostrato di saper governare bene e risolvere i problemi concreti dei cittadini. Il nostro auspicio è che tutte le forze che compongono la coalizione, sia nazionali che territoriali, possano condividere questa proposta. Chiediamo in particolare al Partito Sardo d’Azione, che tanto ha rappresentato e rappresenta nella sua storia ultracentenaria per la Sardegna, di voler contribuire alla prosecuzione di un progetto politico di centrodestra, civico e sardista. Il nostro obiettivo comune deve essere quello di garantire alla Regione Sardegna altri cinque anni di buongoverno del centrodestra, continuando nel percorso di cambiamento e rinnovamento avviato cinque anni fa dal Presidente Christian Solinas”. Lo si legge in una nota di Fratelli d’Italia.

Si attende ora l’ufficialità della scelta. Domani il Psd’Az di Solinas si riunirà per decidere se restare al fianco del centrodestra unito o correre in solitaria. La terza ipotesi sul tavolo, anche se la meno probabile, è quella di un appoggio alla Coalizione sarda guidata da Renato Soru. Scenario mai smentito dai sardisti, ma che richiederebbe comunque un passo indietro di Solinas.

