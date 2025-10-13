Regionali in Lombardia, Fontana “Il candidato non sia scelto in base al numero di voti”

MILANO (ITALPRESS) – Per quanto riguarda il futuro candidato del centrodestra per le elezioni regionali lombarde “non si devono fare valutazioni di numero di voti o meno, bisogna trovare persone che la gente vuole come propri rappresentanti, questo è il punto di riferimento. Tutti dobbiamo lottare per il centrodestra e trovare il personaggio che meglio interpreta il territorio. Spetterà a quel partito il cui candidato meglio individua il sentimento di un territorio”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’assemblea generale 2025 di Assolombarda, commentando le dichiarazioni di Fratelli d’Italia secondo cui il partito che esprimerà il candidato governatore alle prossime elezioni regionali lombarde deve essere quello che ha più voti.

“Sono convinto che dovremo continuare a lavorare seriamente non lasciandoci distrarre dalle voci. Le voci servono a mettere tacere gli appetiti interni ai partiti”, ha sottolineato poi Fontana. Per quanto riguarda le indiscrezioni che vorrebbero Ettore Prandini, presidente di Coldiretti nazionale, come prossimo candidato: “Non voglio fare nessun nome. Mi pare molto prematuro fare discorsi di questo genere. Farà bene la persona che più interpreterà lo spirito lombardo”, ha concluso.

