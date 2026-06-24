Regeni, la Presidenza del Consiglio chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti di quattro 007 egiziani

ROMA (ITALPRESS) – La Presidenza del Consiglio del Ministri ha chiesto un risarcimento di due milioni di euro nei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per il sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni, che “ha colpito profondamente la comunità italiana”. Come ha evidenziato l’Avvocatura dello Stato, gli imputati “hanno leso i diritti di tutela della libertà” di un cittadino italiano.

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