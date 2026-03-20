Regeneron consolida la presenza in Italia e apre nuovi uffici a Milano

MILANO (ITALPRESS) - Regeneron, azienda fondata nel 1988 e attiva nel campo delle biotecnologie che produce trattamenti innovativi per persone affette da malattie gravi, rafforza il proprio posizionamento in Italia con l’apertura dei nuovi uffici a Milano. La maggior parte dei farmaci, approvati e in sviluppo, sono realizzati internamente nei laboratori dell’azienda. Sono disponibili in oltre 100 paesi e in 50 di questi sono in corso studi clinici. f50/mgg/gtr