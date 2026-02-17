Referendum, Zanon “Con la separazione delle carriere processo più giusto”

MILANO (ITALPRESS) - "Vogliamo migliorare i diritti dei cittadini nel processo, separando la carriera di chi giudica e di chi accusa. Sono due mestieri diversissimi". Lo afferma Nicolò Zanon, già vicepresidente della Corte costituzionale e presidente del Comitato nazionale “Sì Riforma”, a margine del convegno “Giuristi per il Sì”, nell’Aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano. "Vogliamo rendere il giudice più forte, più indipendente e il pubblico ministero più preparato e migliorare le garanzie dei diritti di tutti i cittadini - sottolinea Zanon -. Inoltre vogliamo liberare la magistratura dal controllo delle correnti e quindi impedire la colonizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, per restituire autonomia, fiducia e libertà a tutti i magistrati italiani, e infine rendere la giustizia disciplinare più seria, meno domestica, per far sì non che la magistratura sia più intimorita e punita, ma che tutti i cittadini abbiano più fiducia nei magistrati". (ITALPRESS). sat/mca2