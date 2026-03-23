ROMA (ITALPRESS) – Ha vinto il No al referendum sulla riforma della giustizia. Quando sul sito Eligendo del Viminale sono disponibili i dati di 51.020 su 61.533 sezioni, il No è al 54,01%, il Sì al 45,99%.
E’ del 58,93% l’affluenza, quando sono disponibili 61.528 sezioni su 61.533.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]