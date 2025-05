Referendum, nel nuovo spot Cgil un “passaparola” per la partecipazione

ROMA (ITALPRESS) - Da un'idea di Paolo Genovese, con la regia di Rolando Ravello, per dire no all'astensionismo e ribadire l'importanza del voto. È il nuovo spot lanciato oggi dalla Cgil in vista del referendum dell'8 e 9 giugno che vede protagoniste persone comuni: donne e uomini di età, cultura e opinioni diverse. Una scelta narrativa per sottolineare che - al di là delle differenze - il voto resta lo strumento democratico fondamentale per esprimere il proprio pensiero. Anche quando prevalgono sfiducia, delusione o perplessità. sat/gsl