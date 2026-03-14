Referendum, Meloni “Andare oltre appartenenze politiche”

**NO LIBRI** Italy, Rome,Vatican 2025/4/2 Italian Premier Giorgia Meloni attends a mass presided over by Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin in St. Peter's Basilica for late Pope John Paul II, on the 20th anniversary of his death Photograph by ALESSIA GIULIANI / Catholic Press Photo

ROMA (ITALPRESS) – “Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perchè votare Sì al referendum. Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni ideologiche, guardando semplicemente al merito del quesito”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando un video del costituzionalista Stefano Ceccanti.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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