Referendum Giustizia, Nordio "Non credo che i ricorsi verranno accolti"
ROMA (ITALPRESS) - "Che vengano presentati forse, che vengano accolti non credo proprio". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo a una domanda sulla presentazione di ricorsi sul referendum, a margine della presentazione del suo libro "Una nuova giustizia" nell'aula dei gruppi parlamentari alla Camera. xi2/sat/mca2