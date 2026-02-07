Referendum, Bignami “Giudici Cassazione già schierati per il no”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi è davvero una bella giornata perchè tanti esponenti del Partito Democratico mi hanno attaccato, che di solito significa che ho detto delle cose giuste. "La Meloni prende le distanze da Bignami", "Bignami è la solita camicia nera fascista". Sono le solite cose, in realtà. Ma che cosa ho detto di così giusto da farli arrabbiare più o meno tutti? Ho detto che è un po' strano che dei giudici di Cassazione, chiamati ad esprimersi su una richiesta del Comitato per il No, guarda caso diano ragione al Comitato per il No. E fin qui...poi vai a vedere e scopri che un giudice, non voglio fare il nome di Donatella Ferranti, era un deputato del PD, un altro giudice tra qualche giorno andrà a un bel convegno e parlerà, ed è un convegno per il No; un altro giudice ancora ha scritto qualche tempo fa che bisogna essere contro il sorteggio". Lo dice, in un video su Facebook, il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami. "Insomma - aggiunge - a me hanno insegnato al primo anno di giurisprudenza che il giudice dovrebbe essere terzo imparziale, invece qua abbiamo giudici già schierati per il No che, incredibile, danno ragione al Comitato per il No. Un altro buon motivo per votare sì". mgg/mca3 (fonte video: profilo facebook Galeazzo Bignami)