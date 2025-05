Referendum, a Roma una maratona contro l’astensionismo

ROMA (ITALPRESS) - Grande partecipazione a Roma per la manifestazione pubblica “Il voto è libertà – Maratona contro l’astensionismo”, promossa dal Comitato Referendum e sostenuta dalla CGIL, in vista del referendum su lavoro e cittadinanza in programma l’8 e il 9 giugno. fsc/gtr