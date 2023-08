ROMA (ITALPRESS) – “Se il Governo taglia il reddito di cittadinanza con un freddo sms, noi abbiamo scelto di essere al fianco delle persone più in difficoltà con azioni concrete, come i voucher sport per le famiglie a basso reddito e i trasporti gratuiti per i giovani under 19. Roma è una città che deve garantire diritti e servizi a tutti, soprattutto in un momento storico in cui stanno aumentando le disuguaglianze sociali, accentuate da decisioni assurde del Governo nazionale. E l’assestamento di bilancio approvato lunedì sera dall’Assemblea capitolina va proprio in questa direzione. Sono orgogliosa che accogliendo una mia proposta, siano state inserite risorse per 2 milioni di euro per permettere a tanti ragazzi di praticare attività sportiva, nell’ottica sia del benessere fisico sia dell’integrazione e della socialità. Così come, su volontà della maggioranza, abbiamo finanziato la gratuità dei mezzi pubblici per i più giovani. Queste, insieme ad altre misure, sono un segnale importante che vogliamo dare alle romane e ai romani, un sostegno reale alle fasce più fragili e a tante famiglie che non devono più fare scelte ed esclusioni per i loro figli. Perchè vogliamo dare a tutti le stesse opportunità. Ringrazio, quindi, tutti i consiglieri, di maggioranza ed opposizione, per aver sostenuto queste proposte”. Lo afferma in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

