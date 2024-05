ROMA (ITALPRESS) – Blitz all’alba a Tor Bella Monaca, dove oltre 150 tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani sono intervenuti per liberare 600 box interrati nei palazzi popolari di via dell’Archeologia. Erano diventati garage privati e nascondigli per lo spaccio di droga. Sul posto anche il Presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco.

“Oggi a Tor Bella Monaca sono iniziate le operazioni di sgombero dei locali di via dell’Archeologia, famosa area di spaccio, tra le più grandi d’Europa – spiega Franco -. Continuano le operazioni di ripristino della legalità, dopo lo sgombero di ieri del centro sociale anarchico di Torre Maura, grazie all’ausilio di 150 agenti tra Polizia, Carabinieri, Finanzieri, Unità cinofile, Antidroga, Polizia Locale, gruppo Spe e gruppo Torri”.

“I locali di via dell’Archeologia – aggiunge – nascevano tutti come parcheggi scoperti che, nei decenni, sono stati coperti con opere murarie abusive, approfittando dell’assenza sul territorio delle Amministrazioni precedenti. Questi locali venivano poi usati come parcheggi o usati addirittura come laboratori per il mercato della droga o come officine per veicoli rubati”.

“Le operazioni – prosegue Franco – continueranno fino a venerdì 10 maggio e vedranno lo stesso numero di Forze dell’Ordine, alle quali va tutto il mio più sentito ringraziamento, impegnarsi nelle attività di ripristino della legalità con interventi che sono propedeutici al cantiere di rigenerazione urbana PUI Tor Bella Monaca, il cantiere più grande di Roma, finanziato con i fondi del Pnrr. Ringrazio ancora una volta il Prefetto Lamberto Giannini e il Questore Carmine Belfiore per l’indispensabile supporto che forniscono quotidianamente alla nostra comunità cittadina. Anche grazie a loro, i cittadini finalmente tornano a percepire la presenza dello Stato non più come un evento sporadico ma come un evento della nostra quotidianità”.

