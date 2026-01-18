Record storico per “Buen Camino” di Checco Zalone: è il film del cinema italiano con il maggior incasso di sempre

ROMA (ITALPRESS) – Buen Camino, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e prodotta da Indiana Productioncon Medusa Film in collaborazione con MZL, raggiunge un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano. Con un totale di 68.823.069 euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), batte il record detenuto da Avatar (68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale.

Un risultato straordinario che testimonia, ancora una volta, il fortissimo legame tra il pubblico e la comicità di Checco Zalone, capace di parlare a spettatori di ogni età, e la solidità artistica della regia di Gennaro Nunziante. Un successo che rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intero comparto del cinema italiano. Oltre ai numeri record, Buen Camino si è affermato come un vero e proprio fenomeno culturale.

Il film ha saputo intercettare il sentire contemporaneo, affrontando temi di grande attualità con ironia, intelligenza e sensibilità, stimolando il dibattito pubblico e generando un ampio coinvolgimento mediatico e sociale.

Il successo di Buen Camino conferma il ruolo centrale della commedia italiana nel panorama cinematografico nazionale e dimostra come il cinema possa ancora essere un potente strumento di aggregazione, riflessione e intrattenimento di qualità. Il film ha costruito i suoi primati giorno dopo giorno, fin dal debutto nei cinema, con un impatto unico sul mercato cinematografico nazionale: Giovedì 25 dicembre il film incassa 5.671.922 euro realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di Natale a New York (2006).

Con una quota del 78,8%, “Buen Camino” traina l’intero mercato cinematografico italiano sopra i 7 milioni di euro complessivi nella giornata di Natale, un livello che non si raggiungeva dal 2011. Il 26 dicembre il film sfiora gli 8 milioni di euro portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni e segnando uno dei migliori risultati di sempre per il giorno di Santo Stefano, davanti anche a titoli internazionali come Avatar – Fuoco e Cenere.

Nel primo weekend di programmazione, “Buen Camino” totalizza quasi 27 milioni di euro in quattro giorni, stabilendo la miglior apertura natalizia mai registrata in Italia. L’1 gennaio il film incassa oltre 5 milioni di euro, portando il totale a più di 41 milioni e superando i 5 milioni di spettatori. Si tratta del terzo migliore incasso di sempre per un film nel primo giorno dell’anno, preceduto solo da Tolo Tolo e Quo Vado?, entrambi con Checco Zalone.

Nella seconda settimana di programmazione, il film supera i 53 milioni di euro e sorpassa i precedenti successi di Zalone (Sole a Catinelle e Tolo Tolo) diventando il terzo film con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano, dopo Avatar e Quo Vado?. In meno di 20 giorni di programmazione supera i 65 milioni di euro complessivi e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano battendo il record di Quo Vado?.

Alla quarta settimana di programmazione batte il record detenuto da “Avatar” e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office italiano. “Buen Camino” è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.

