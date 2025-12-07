Record per i Gondolieri Sub, raccolti 18 quintali di rifiuti dai fondali di Santa Marta-Santa Maria Maggiore

VENEZIA (ITALPRESS) – Record assoluto per gli instancabili Gondolieri Sub, che questa mattina hanno riportato alla luce 18 quintali di rifiuti, ripulendo i fondali del rio di Santa Marta-Santa Maria Maggiore.

“Un recupero straordinario, senza precedenti nelle 33 immersioni effettuate dal 2019, che ha permesso di ripulire altri 200 metri di canale, portando avanti il lavoro avviato nella precedente operazione – spiega il Comune di Venezia in una nota -. Nel dettaglio, sono stati ritrovati 7 carrelli da trasporto e da spesa, usati per movimentare casse e bevande; oltre un centinaio di copertoni; un mezzo cofano veneziano in vetroresina; 5 bombole di CO2 per gli impianti di spillatura; un’inferriata; il telaio di un letto matrimoniale; insieme a vari tubi ed altro materiale abbandonato”.

La squadra, composta da 14 persone tra volontari, alcuni in prestito dal Club Subacqueo San Marco, e personale non volontario, proseguirà nelle prossime immersioni la pulizia lungo tutti i rii previsti. Oggi gli sforzi si sono concentrati esclusivamente sull’area indicata, a causa dell’enorme quantità di rifiuti accumulati in quel tratto.

Durante la giornata era presente anche il vicepresidente dell’Associazione dei Gondolieri, Roberto dal Gesso. L’attività di pulizia, coordinata dalla Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico, è svolta in collaborazione con Veritas che si occuperà dello smaltimento dei rifiuti.

-Foto ufficio stampa Comune di Venezia-

(ITALPRESS).