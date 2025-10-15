Record mondiale di 16 vittorie consecutive per la Nazionale del Marocco

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Nazionale marocchina di calcio ha realizzato un’impresa storica, firmando un record mondiale con 16 vittorie consecutive, dopo aver battuto il Congo (1-0) nella partita disputata martedì sera allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat. Con questa performance, il Marocco è riuscito a superare Spagna e Germania, che detenevano il primato con 15 vittorie di fila rispettivamente nelle stagioni 2008-2009 e 2010-2011.

Questo record mondiale di vittorie consecutive conferma la crescita del calcio marocchino. In cifre, la squadra ha segnato 50 gol in 16 incontri, con una media di oltre 3 reti a partita, subendone soltanto 4. Il portiere Yassine Bounou ha mantenuto la porta inviolata per 12 incontri portando il Marocco all’ 11 posizione nella classifica Fifa.

– Foto Map –

