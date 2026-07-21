Record di 349 piloti iscritti ai Trofei Pirelli 2026

ROMA (ITALPRESS) – Con lo straordinario record di 349 piloti iscritti sono arrivate alla data di chiusura le adesioni ai Trofei Pirelli 2026 destinati ai rallysti italiani. Forse ancora più significativo è l’incremento (+ 28%) rispetto allo scorso anno, che pure aveva a sua volta segnato il nuovo limite di partecipazioni a quota 271.

Il Pirelli Star 2RM interessa tutti i campionati italiani rally (assoluto, terra e challenger) e la seguitissima serie nazionale IRC. Il Pirelli Star 4RM copre invece il solo Campionato Italiano Rally Terra.

Il Trofeo Pirelli Accademia CRZ invece interessa tutte le classi di vetture a 2 e a 4 ruote motrici e coinvolge tutte le 10 zone geografiche definite da ACI Sport ma accorpate a coppie.

Pirelli è il solo costruttore che con i propri monomarca copre tutti i rally titolati italiani e per favorire l’attività di chi usa i suoi pneumatici mette in palio un montepremi che supera il quarto di milione di Euro.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

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