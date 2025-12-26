Home Video News esteri Realpolitik – Cosa cambierà nel 2026?
Realpolitik – Cosa cambierà nel 2026?
ROMA (ITALPRESS) - Nel bene e nel male il 2025 è stato l'anno di Donald Trump. L'ambasciatore Giampiero Massolo, nella nuova puntata della rubrica dell'Italpress Realpolitik, analizza un 2025 marcato pesantemente dalla personalità del tycoon. Obiettivo: rovesciare l'ordine internazionale per renderlo più funzionale agli interessi degli Stati Uniti. Ma cosa cambierà - se qualcosa cambierà - nel 2026? abr/azn