MILANO (ITALPRESS) – realme presenta la nuova serie realme 16 Pro, con 16 Pro e 16 Pro+, pensata per alzare gli standard della fascia medio-premium in fotografia, design e prestazioni. La novità principale è il sistema 200MP LumaColor Portrait Master, che combina hardware e software per ritratti più precisi, profondi e con colori più fedeli. Con questo lancio, realme punta a portare tecnologie da flagship a un pubblico più ampio.

La serie realme 16 Pro punta sulla fotografia di ritratto con il sistema 200MP LumaColor Portrait Master, progettato per immagini più dettagliate, naturali e con maggiore profondità in diverse condizioni di luce.

Entrambi i modelli integrano un sensore principale da 200 MP con elaborazione intelligente che ottimizza colore, luce e texture della pelle. Il realme 16 Pro+ aggiunge un teleobiettivo periscopico 3,5× e il FullFocal Portrait Lens Kit, che permette di scattare ritratti a diverse lunghezze focali mantenendo nitidezza.

Il ProDepth Bokeh Algorithm migliora la sfocatura dello sfondo per un effetto più simile a quello delle fotocamere professionali. Il sistema include anche zoom fino a 120× e video 4K FullFocal HDR, per mantenere messa a fuoco e stabilità anche con soggetti in movimento.

La serie realme 16 Pro è stata scelta come smartphone ufficiale della Scuola di Fotografia e Video dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Da aprile 2026, gli studenti utilizzeranno i dispositivi nei corsi di ritratto per sperimentare tecniche di fotografia mobile, lavorando su composizione, luce e storytelling visivo.

Lo smartphone diventa così uno strumento didattico sia teorico che pratico, permettendo agli studenti di sviluppare la propria visione artistica con tecnologie di imaging avanzate.

La serie realme 16 Pro introduce anche la filosofia Urban Wild Design, sviluppata con il designer Naoto Fukasawa. Il concept unisce elementi naturali – come texture ispirate a grano e ciottoli – a un’estetica minimalista e contemporanea.

Il realme 16 Pro+ utilizza una cover in silicone organico bio-based certificato USDA, morbida ma resistente, con modulo Metal Mirror Camera Deco trattato PVD per maggiore durata. Il realme 16 Pro mantiene lo stesso stile con una finitura velvet matte, pensata per offrire una sensazione piacevole al tatto e resistere meglio all’uso quotidiano.

La serie realme 16 Pro combina hardware potente e ottimizzazione software per garantire fluidità sia nell’uso quotidiano sia in attività più impegnative come gaming e creazione di contenuti.

Il realme 16 Pro+ monta il Snapdragon 7 Gen 4, con fino a 1,44 milioni di punti su AnTuTu e memoria LPDDR5X, per multitasking più veloce e prestazioni stabili. Integra inoltre un display HyperGlow Curve+ da 6,8″, con risoluzione 1.5K, refresh rate 144 Hz e luminosità fino a 6500 nit.

Il realme 16 Pro è dotato di MediaTek Dimensity 7300-Max 5G, pensato per prestazioni equilibrate. Entrambi i modelli sono dotati di batteria da 7000 mAh e sistema AirFlow VC Cooling per mantenere alte le prestazioni anche durante utilizzi prolungati.

realme presenta anche realme Buds Air8, nuovi auricolari che ampliano il suo ecosistema audio. Evoluzione dei Buds Air7, introducono funzioni avanzate come Ultra Depth Noise Cancellation e doppi driver per un suono più immersivo.

Il progetto è firmato dal designer Naoto Fukasawa, che unisce estetica minimalista e tecnologia in quello che realme definisce il suo “primo capolavoro” audio. La custodia combina metallo e silicone organico, mentre gli auricolari pesano 4,67 g ciascuno e adottano un design ear-fitting per maggiore comfort.

Con i Buds Air8, realme punta a rendere l’audio di qualità professionale accessibile a un pubblico più ampio.

– news in collaborazione con realme –

– foto ufficio stampa realme –

(ITALPRESS).