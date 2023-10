NAPOLI (ITALPRESS) – Il Real Madrid si impone al Maradona per 3-2 contro un Napoli che avrebbe forse meritato qualcosa in più. In una partita ricca di emozioni, è uno sfortunato autogol di Meret a decidere la contesa in favore degli iberici nella seconda giornata della fase a gironi di Champions. La prima chance è per i Blancos e arriva al 6′. Rodrygo viene servito in verticale da Bellingham, scappa alla marcatura dei difensori e va al tiro con il destro ma Meret salva i suoi in tuffo. I campioni d’Italia in carica sembrano in difficoltà, ma al 19′ sfruttano al meglio una palla inattiva e passano in vantaggio. Kepa esce a vuoto su corner e Natan centra la traversa di testa, con la palla che finisce poi in zona Ostigard che stacca più in alto di tutti e insacca a porta vuota siglando l’1-0. Otto minuti più tardi, gli spagnoli firmano l’immediato pareggio. Di Lorenzo sbaglia in fase di impostazione, Bellingham intercetta il pallone servendo Vinicius in area e il brasiliano infila Meret con il destro per l’1-1 che riapre i giochi. Gli uomini di Ancelotti continuano a premere e al 34′ completano la rimonta. Bellingham parte dalla tre quarti, se ne va di forza ad Anguissa, salta Ostigard e con il piatto destro firma un 2-1 da applausi che ammutolisce il Maradona. Poco dopo, sul versante opposto, ci vuole un grande intervento in tuffo di Kepa per evitare il 2-2 su colpo di testa di Osimhen. Le due squadre vanno così al riposo sul 2-1. Al 6′ della ripresa si riapre tutto, quando l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa, dopo la revisione al Var, per fallo di mano in area di Nacho. Dal dischetto si presenta Zielinksi che non sbaglia e firma il 2-2. Il polacco ci riprova al 12′, quando impegna Kepa con un destro dal limite che il portiere respinge in tuffo. Gli ospiti si rivedono al 29′ quando Meret para una conclusione dal limite di Vinicius, con Bellingham che non riesce poi a correggere in rete di testa sulla respinta. In uno dei pochi momenti di calma del match, al 33′, i madrileni firmano il 3-2. Valverde raccoglie una respinta della difesa dopo un corner e scaglia una sassata che prende prima la traversa e poi la testa di Meret, che sigla una sfortunata autorete. Nel finale, gli azzurri non riescono a pungere e il Real resiste, portando a casa una vittoria che significa vetta solitaria del girone dopo due giornate. Il Napoli, secondo a quota 3 insieme al Braga, tornerà in campo il 24 ottobre a Berlino contro l’Union ultimo in classifica.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

