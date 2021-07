ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Il campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ha vinto oggi Gara 1 del quinto appuntamento del Campionato Mondiale Superbike che si svolge nel fine settimana presso il TT Circuit Assen. Per il pilota nordirlandese della casa di Akashi questo successo, arrivato anche grazie alla scommessa sulle nuove soluzioni di sviluppo introdotte recentemente da Pirelli, significa il ritorno al comando della classifica di Campionato a 7 punti di distanza da Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) e 69 da Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R), rispettivamente sul terzo e secondo gradino del podio in Gara 1.

Per quanto riguarda i pneumatici, sono state utilizzate in gara diverse combinazioni, ma il set che ha riscosso la maggior parte delle preferenze, inclusa quella del vincitore e campione del mondo in carica Jonathan Rea, è quello costituito dalle soluzioni di sviluppo portate recentemente da Pirelli. Queste sono l’anteriore SC1 di sviluppo in specifica A0721, al suo debutto qui ad Assen, e il posteriore SCX in specifica A0557, presentato con successo al round di Misano.

(ITALPRESS).